Chi è Roko Simic, numeri e caratteristiche

Alto 190 cm, Roko Simic è una punta centrale molto fisica, abile nel gioco aereo e con discrete qualità tecniche. In questa stagione con il Liefering, squadra delle riserve del Salisburgo, ha realizzato ben 13 gol in campionato (quarto miglior marcatore) nella seconda divisione austriaca. Con la doppietta contro l'Atletico Madrid, sale invece a quota 5 reti in sette presenze in Youth League, a due gol da Hansen e Simsir, capocannonieri della competizione ed entrambi in forza al Midtjylland. Simic ha già esordito in prima squadra con il Salisburgo sia in Champions League che in Bundesliga austriaca, tutto a quattro giorni di distanza: il 20 ottobre ha infatti giocato tre minuti nel 3-1 contro il Wolfsburg, mentre il 24 ha esordito in campionato nel 4-1 allo Sturm Graz.