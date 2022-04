Espulso dopo 35 secondi: follia Fabricio Baiano

Il centrocampista brasiliano del Rizespor è stato espulso dopo 35 secondi nella partita contro il Fenerbahce per aver colpito alla nuca l'avversario Crespo. Si tratta del quarto rosso in stagione per Fabricio Baiano. In 57 partite giocate in due anni con il club turco, è stato espulso cinque volte. Nelle precedenti esperienze non era mai stato espulso

Espulso dopo 35 secondi di partita. Protagonista Fabricio Baiano , centrocampista brasiliano del Rizespor . Nella prima azione della partita casalinga contro il Fenerbahce il classe 1992 ha colpito alla nuca l'avversario Crespo , andando anche a provocarlo una volta a terra. Inevitabile l'espulsione, la quarta in stagione per Fabricio Baiano, giocatore più espulso della Super Lig turca dopo 34 giornate di campionato . Il cartellino rosso ha indirizzato la partita in favore del Fenerbahce, che ha vinto per 6-0 grazie alla rete di Rossi, alla tripletta di Serdar Dursun (a segno due volte su calcio di rigore) e ai centri di Valencia e Sangarè consolidando il secondo posto in classifica alle spalle del Trabzonspor.

Sei rossi con il Rizespor, zero nelle precedenti esperienze

Arrivato al Rizespor dal Maritimo ad agosto del 2020, Fabricio Baiano ha rimediato quattro espulsioni in 28 partite giocate in questa stagione. In media, incassa un cartellino rosso ogni sette incontri. I tre provvedimenti precedenti erano arrivati per doppia ammonizione mentre quella contro il Fenerbahce è la prima espulsione diretta rimediata dal centrocampista 30enne. In 57 partite giocate in due anni con il club turco, è stato espulso cinque volte. Un dato in assoluta controtendenza rispetto al resto della sua carriera: nelle 70 partite giocate in precedenza tra Portogallo, Turchia e Brasile con Maritimo, Genclerbirligi Ankara, Coritiba e Vasco da Gama non era infatti mai stato espulso.