Al Westfalenstadion di Dortmund questo martedì si è giocata un'amichevole tra il Borussia e la Dinamo Kiev. In palio, né i tre punti né una qualificazione per qualche coppa. Ma un messaggio importante più di ogni altra cosa: "Match for peace! Stop the war!" ("Partita per la pace! Basta guerra!"). L'incasso del match verrà devoluto alla popolazione ucraina, in difficoltà per il conflitto in atto con la Russia. Per i giocatori della Dinamo sono in programma una serie di amichevoli che hanno come unico scopo quello di far giocare la squadra (ferma da ormai due mesi), di sensibilizzare il pubblico e di divulgare il messaggio di pace in Europa e nel mondo. E tra le squadre che sfiderà la Dinamo, c'è anche il Milan (la data non è stata ancora ufficializzata). Questo martedì, invece, è toccato al Borussia di Haaland e Reus (entrambi in campo), che ha perso 2-3 (reti di Bynoe-Gittens e Rothe per il Borussia e di Buyalskyi e Vanat per gli ucraini).