A causa del conflitto in atto in Ucraina, le squadre di Prem'er-Liha si sono ritrovate in assemblea di Lega e hanno approvato la decisione di sospendere definitivamente il campionato. La classifica viene congelata al 24 febbraio, quando lo Shakhtar Donetsk era al primo posto in classifica, ma non sarà assegnato il titolo