Settimo titolo nazionale per la squadra di Trebisonda, 38 anni dopo l'ultima volta. Diversi ex Serie A nel Trabzonspor: primo titolo nazionale vinto da Marek Hamsik, che taglia il traguardo a 34 anni

Il Trabzonspor è campione di Turchia per la settima volta nella sua storia. La squadra di Trebisonda ha vinto la Super Lig turca con tre turni d'anticipo. Decisivo, per l'aritmetica, il pareggio casalingo contro l'Antalyaspor per 2-2. Ad aprire le marcature è stato Andreas Cornelius. L'attaccante danese, con un passato al Parma e all'Atalanta, ha realizzato la quindicesima rete del suo campionato. Al triplice fischio, i tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco, festeggiando un trofeo che mancava da 38 anni.