11/18 IPA/Fotogramma

Manchester City: ALAN OAKES con 680 partite



Simbolo dei citizens negli anni Sessanta e Settanta. Centrocampista, debuttò nel 1959, giocando col club sia in First che in Second Division, e vincendole entrambe. La "B inglese" nel 1966, e due anni dopo il massimo campionato. È anche settimo all time nella storia del campionato inglese. Resterà al City fino al 1976.