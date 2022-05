L'argentino Maxi Rolon viaggiava a bordo di un'auto con suo fratello gemello Ariel in direzione Rosario quando, per cause ancora da verificare, hanno perso il controllo del mezzo e hanno terminato la loro corsa contro un albero: impatto fatale per entrambi. Maxi Rolon aveva giocato con la squadra B del Barcellona. Il messaggio del club blaugrana: "Costernati per la sua morte"