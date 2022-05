L'allenatore dello Shakhtar Donetsk ha ritirato presso il Salone d'Onore del Coni il Premio 'Enzo Bearzot', riconoscimento organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, giunto all'undicesima edizione: "Penso di aver fatto una cosa giusta a non abbandonare i miei giocatori in Ucraina, una cosa normale". Sul futuro: "Sto aspettando, vorrei chiudere una ferita di una squadra che mi è stata strappata dalle mani, una squadra straordinaria che è stata smembrata non per cause calcistiche"