Dal calcio alla maratona, Ricardo Kakà per la prima volta si cimenta per l’occasione in un nuovo sport. Come racconta Spiegel, l'ex campione brasiliano del Milan, 40anni, è infatti a Berlino per correre la sua prima maratona. Il calciatore Pallone d'Oro nel 2007 correrà domenica la maratona berlinese. Per lui sarà la prima volta sui 42,195 km e il suo obiettivo è stare sotto al tempo di 3 ore e 40 minuti.