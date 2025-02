Dove vedere Roma-Monza

I numeri di Roma e Monza

Il Monza ha registrato due pareggi e tre sconfitte contro la Roma in Serie A, tra le squadre contro cui non ha mai vinto nella massima serie solo contro Lazio e Lecce (sei contro entrambi) conta più sfide. La Roma ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro la squadra ultima in classifica ad inizio giornata in Serie A (1N, 1P), anche se una delle due occasioni in cui non ha trovato il successo in questo parziale è stato nella gara di andata contro il Monza (1-1, 6 ottobre 2024). Considerando solo il rendimento nel 2025, la Roma è la squadra ad aver raccolto più punti (17, a +2 sul Napoli nel periodo) e incassato meno gol in Serie A (cinque); in generale, la Roma non perde da nove gare di fila e solo i partenopei (10) hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga. La Roma viene da due vittorie di fila senza subire gol (vs Venezia e Parma) e non ottiene tre successi consecutivi con annessi clean sheet in Serie A da aprile 2023, nella gestione di José Mourinho. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, ma dopo una serie di quattro successi ha pareggiato la più recente (1-1 contro il Napoli); i giallorossi non arrivano a due pareggi interni consecutivi nella competizione da maggio 2022 (contro Bologna e Venezia in quel caso). Il Monza ha mancato l’appuntamento con il gol in tre delle ultime quattro partite di campionato (un gol segnato proprio a Roma contro la Lazio), tante volte quante nelle precedenti 15. Il Monza ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A subendo sempre almeno due gol; l’ultima squadra che ha trovato più sconfitte esterne di fila con almeno due reti concesse in ognuna di queste in una singola stagione è stata il Frosinone nel 2023/24 (otto).