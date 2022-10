Cinque partite in diretta su Sky Sport Calcio (e sul canale 251) nel sabato pomeriggio di Serie B: Brescia subito avanti sul Cittadella, in vantaggio anche il Bari di Mignani a Venezia. In contemporanea si giocano anche Ternana-Palermo, Pisa-Parma e Ascoli-Modena. Alle 16.15 Reggina-Cosenza e Frosinone-Spal

GLI HIGHLIGHTS DI GENOA-CAGLIARI