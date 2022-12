Il docu-film che racconta la storia umana e sportiva di Alessandro Lucarelli-oggi Manager del Parma-, il capitano che ha riportato il Parma in Serie A, conquistando tre promozioni consecutive e scrivendo un’impresa che non ha precedenti nella storia del calcio. È la storia di una promessa mantenuta, della rinascita di una città, di una squadra e del suo capitano. Appuntamento oggi alle 18.30 su Sky Sport Calcio e alle 22.30 su Sky Sport Uno Condividi

“Il mio augurio è che in futuro quando qualcuno vi chiederà chi era Alessandro Lucarelli, voi possiate rispondere: uno di noi”. Parole di Alessandro Lucarelli. Il 22 giugno 2015, in seguito al fallimento societario, la storica squadra di calcio di Parma retrocede dalla Serie A agli inferi del calcio non professionistico: la categoria Dilettanti. La piccola grande squadra di provincia che ha fatto sognare gli amanti del calcio e che conta tantissimi tifosi e simpatizzanti in tutto il mondo, un pezzo di storia del calcio italiano - e non solo - rischia di essere cancellato per sempre.

Il Parma riparte ad Arzignano. L'impresa "Operazione fenice" Tutti i giocatori si affrettano ad accasarsi in altre società, tranne uno. Alessandro Lucarelli è costantemente impegnato su più fronti: società e spogliatoio, allenamenti e tifosi, vita privata e giornali. Il Capitano si impegna concretamente per tentare di salvare la squadra e i dipendenti del Parma Calcio. È questo il momento in cui Alessandro diventa per tutti semplicemente “Ale”: portavoce dei compagni di squadra, sindacalista dei dipendenti, simbolo di una volontà di chiarezza e ultima speranza di una possibilità di rinascita. Il Capitano riparte dai malconci campi di provincia alla guida di un manipolo di giovani, sposando il progetto di calcio biologico del neonato Parma Calcio 1913. Ad Arzignano, nella prima partita di serie D, il Parma rinasce dalle proprie ceneri: ha inizio una storica impresa che verrà ribattezzata “Operazione fenice”.

Il racconto parte dal fallimento societario del 2015 per poi fare un passo indietro e riassumere l'arrivo di Alessandro al Parma; la narrazione riprende l'andamento cronologico, mostrando tutto il percorso di risalita del club attraverso le serie minori e lanciando, in ultimo, uno sguardo sul finale della stagione 2017/2018, che sarà anche l'ultima della carriera di Alessandro Lucarelli. Il Capitano racconta le sue memorie ed emozioni, i suoi aneddoti e le curiosità, le difficoltà e le aspettative. La storia raccontata dal numero 6 del Parma riguarda i momenti vissuti da un'intera città e dalla sua comunità sportiva. Il racconto procede anche attraverso interviste ad altri protagonisti e testimoni delle vicende narrate: compagni di squadra (ex e attuali), familiari, tifosi e personalità che ruotano attorno al Parma.