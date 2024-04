Il testo della canzone

"Internazionale, con te irrazionale. C’è una nuova stella, brilla per le strade. Scusa mamma stasera non torno da te, c’è Milano che vince e mi vuole con sé sotto la Madonnina a tifare per te, sia da casa che in cima alla luna è con me. Porto lo spazio nel cuore, sei stato il mio primo amore.

Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra vero.Ed io con te, per te, lo sai mi sento male. Che con te non c’è domenica normale.

E ti piace che sono instabile, siamo due stelle nel temporale. Milano sei la mia parte fragile, ma grazie a te ho imparato a lottare. E quando tu sei distante il cuore mi fa male, ma un amore cosi grande è Internazionale. Non è facile con te, ma è viscerale.

Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra che con te mi sento un igloo, sotto il sole del sud, come se il cielo insieme fosse nero e azzurro.

Se c’è un amore solo come cantano i Blue per me sei tu, per me sei tu. Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra vero".