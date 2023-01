Per il prossimo 19 gennaio è stato annunciato un match di esibizione tra il Psg dell’argentino campione del mondo e una rappresentativa composta da calciatori dell’Al-Hilal e dell’Al-Nassr, nuova squadra del portoghese. L’evento si svolgerà in occasione del "Riyadh Season", l'annuale festival dello sport sponsorizzato dallo Stato dell’Arabia Saudita

Sarà ancora Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. Il trasferimento del portoghese in Arabia Saudita sembrava aver definitivamente messo la parola fine all’eterno duello con la Pulce ma il prossimo 19 gennaio torneranno a sfidarsi, anche se in amichevole. Il Paris Saint Germain, squadra del fuoriclasse argentino, sarà l’avversario di un match di esibizione contro una rappresentativa composta da calciatori dell’Al-Hilal e dell’Al-Nassr, nuova squadra di Cristiano Ronaldo. Il tutto in occasione del "Riyadh Season", l'annuale festival dello sport sponsorizzato dallo Stato dell’Arabia Saudita.

L'eterna sfida CR7 vs Messi

Ronaldo e Messi si sono già sfidati tantissime volte tra nazionali e club, specialmente nell’era dei grandi duelli tra Real Madrid e Barcellona. L’ultima volta che i due si sono trovati faccia a faccia a livello di club è stato nel 2020 quando il portoghese, allora con la maglia della Juventus, trascinò i bianconeri con una doppietta al Camp Nou nel 3-0 al Barcellona di Messi. In tanti speravano anche in un nuovo confronto a livello di nazionali nella finale di Qatar 2022 ma il Portogallo di CR7 è stato eliminato dal Marocco ai quarti di finale, mentre il suo eterno rivale sarà proprio colui in quale solleverà la Coppa del Mondo in finale contro la Francia.