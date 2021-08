1/35

Cristiano Ronaldo e Messi. Messi e Cristiano Ronaldo. I due eterni rivali non hanno mai condiviso la stessa squadra ma 15 compagni sì, in attesa di tre nuovi nomi: parliamo di Sergio Ramos, Hakimi e Keylor Navas, in passato compagni di CR7 e da quest'anno in spogliatoio con Messi. E gli altri? Chi prima con Leo e chi prima con Ronaldo, tra club e nazionale, partner di reparto o semplicemente di spogliatoio: ripercorriamoli tutti