Il fuoriclasse si schiera con Zizou, dopo che il presidente della Federcalcio francese aveva usato verso di lui parole giudicate poco rispettose: "Zidane ct del Brasile? -le parole di Le Graët- Non mi interessa, vada dove vuole". Poi su una sua candidatura come successore del confermato Deschamps: "Se Zizou m'avesse contattato non avrei nemmeno risposto al telefono". Parole che hanno provocato la reazione sui social di Mbappè: "Zidane è la Francia, una leggenda come lui merita rispetto"

Botta e risposta, tra il presidente della Federcalcio francese e la stella della nazionale Mbappè. Argomento di discussione: Zinedine Zidane, la cui ombra sulla panchina del confermato ct Deschamps evidentemente continua a creare qualche frizione. Che cosa è successo? L’antefatto. In un’intervista, il presidente della Fédération française de football, Noël Le Graët aveva risposto alle voci che vedrebbero Zizou come possibile prossimo ct del Brasile: “Non mi interessa -la risposta di Le Graët a RMC Sport- Può andare dove vuole, ad allenare un club, una nazionale, non seguo quello che fa”. Poi le parole che hanno indispettito di più, nei confronti di una leggenda del calcio francese, che ha guidato i Bleus alla conquista del primo titolo mondiale: “Se ha cercato di contattarmi? -le parole del presidente della FFF – Sicuramente no, ma anche se ci avesse provato non gli avrei nemmeno risposto. Non abbiamo mai preso in considerazione di separarci da Deschamps”.