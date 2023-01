Dopo essere stato per anni uomo derby a Milano, l'argentino non ha perso il vizio nemmeno in Turchia. Icardi è andato a segno nella stracittadina di Istanbul vinta dal Galatasaray sul campo del Fenerbache e ha esultato mostrando la sua maglia, come faceva in nerazzurro. Poi su Instagram ha sottolineato il feeling con queste partite: "Altro derby, stessa storia"

IL GOL DI ICARDI: VIDEO