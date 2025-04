Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: si riparte dal 2-1 per i nerazzurri dell'andata. Inzaghi ritrova Dimarco dal 1' al posto di Carlos Augusto, per il resto va verso la conferma dell'11 vincente a Monaco. Tra i tedeschi recuperati per la panchina Pavlovic e Coman, ancora out Neuer (comunque a Milano per supportare la squadra). Di seguito le probabili formazioni del match di San Siro

CONFERENZA INZAGHI - LE NEWS SUL BAYERN