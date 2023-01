Vittoria di prestigio per l'Alanyaspor allenato da Francesco Farioli, che nella 17^ giornata della Superlig turca ha schiantato il Trabzonspor con un netto 5-0: il club allenato dall'italiano ha un grande ruolino di marcia in casa, con 5 vittorie e 3 pareggi in 9 partite allo stadio Bahcesehir Okulları di Alanya

L'Alanyaspor di Francesco Farioli prosegue il suo invidiabile ruolino di marcia casalingo. Nella 17^ giornata della Superlig, il massimo campionato turco, la squadra di Alanya ha schiantato con un netto 5-0 il Trabzonspor campione in carica. Il gol di Karaka al 14' per sbloccare il match, la doppietta di Koka in 16 minuti a mettere in ghiaccio il successo a fine primo tempo e poi la goleada nella ripresa completata dalle reti di Eduardo e Ozdemir. Con questo successo, il quinto allo stadio Bahcesehir Okulları su 9 partite in casa (con tre pareggi e una sconfitta, 19 gol segnati e 9 subiti), la squadra di Alanya è salita all'ottavo posto del campionato a quota 24 punti.