Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, in carica dal 2011, è stato sospeso dal Comitato esecutivo dello stesso organismo. Stesso provvedimento anche per la direttrice generale Florence Hardouin. Le Graet paga la bufera scoppiata nei giorni scorsi per le sue frasi su Zidane e una testimonianza della procuratrice Sonia Souid per avances a sfondo sessuale. Al suo posto subentra ad interim il vice Philippe Diallo in attesa della fine dell'audit governativo

La testimonianza di Douid

La polemica Mbappé-Le Graet su Zidane

La procuratrice ha parlato degli insistiti approcci subiti da Le Graet negli scorsi anni: "Mi ha invitato la prima volta nel suo appartamento, quando sono arrivata c'era lo champagne. Sono rimasta abbastanza sorpresa, ma sono rimasta. Parliamo di calcio femminile, poi mi dice chiaramente che se fossimo stati più vicini, le mie idee si sarebbero concretizzate". Le avances sono durate dal 2017 al 2021, con l'ormai ex presidente non troppo interessato alle istanze calcistiche di Sonia Douid: "In quei 4 anni il presidente della Federazione ha flirtato con me ogni volta. Mi chiedeva di vederci, mi invitava a casa sua, è successo non so quante volte. L'unica cosa che voleva è che condividessimo il letto, mi vedeva solo come 'due tette e un culo'. Psicologicamente è stato molto difficile e sono rimasta delusa. Il presidente dovrebbe essere una figura esemplare, lui non lo era". Douid ha anche commentato il modo in cui Le Graet interpreta il suo ruolo a capo della Federazione. "È una persona molto sicura di sé, crede che tutto sia permesso. Quando lo sentiamo parlare, abbiamo davvero l'impressione che sia il re e che la Federcalcio francese sia il suo regno. Si sente intoccabile". Da oggi lo è un po' meno, anche per la netta presa di posizione del ministro dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera, che ha dato il suo supporto all'agente e anche nei giorni scorsi si era schierata al fianco di Zidane contro Le Graet.