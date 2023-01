Messi contro Cristiano Ronaldo. Un nuovo (e forse ultimo?) atto: tutto su Sky Sport , in diretta. Da Riyadh, l'appuntamento imperdibile è per giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 18 (orario italiano), live su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. A sfidarsi nella Riyadh Season Cup, saranno il Psg di Messi (oltreché Mbappé e Neymar) e una selezione delle squadre di Al-Nassr e Al-Hilal. Sarà anche il debutto assoluto per CR7 col nuovo club saudita, l'Al-Nassr, vista la squalifica rimediata in Inghilterra che ne ha rallentato l'esordio in match ufficiali.

I numeri della sfida

Sarà la partita numero 36 tra i due. O meglio, 35 sono i precedenti ufficiali tra i due mostri del calcio recente. Dieci volte ha vinto Cristiano, sedici Messi, nove volte la sfida è finita pari. Ronaldo ha segnato 20 gol nelle partite contro l'eterno rivale e Messi 21, che ribalta il numero - sono 12 - per quanto riguarda gli assist messi a referto (uno per Cristiano). La prima volta fu in Champions: la doppia semifinale del 2008 che vide trionfare lo United del portoghese, poi anche campione d'Europa. L'ultima sempre sempre nella massima competizione europea, lieta ancora per CR7: il 3-0 (con doppietta) della sua Juve sui catalani nei gironi del dicembre 2020. Poi i trofei: i sette Palloni d'Oro a cinque per Messi, le cinque Champions a quattro per Cristiano. I gol coi club, clamorosi: 701 per Ronaldo e 702 per Lionel (dati Transfermarkt), l'Europeo portoghese del 2016 e il Mondiali argentini del 2022. Una rivalità infinita.