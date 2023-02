Morto a 87 anni Miro Blazevic, ex ct della Croazia

Calcio croato in lutto per la scomparsa di Miroslav Blazevic, 87enne ex ct dello storico terzo posto ai Mondiali del 1998 in Francia. Lo rende noto la stessa Federcalcio croata in una nota. "Che riposi in pace", si legge in tweet della Federazione che "desidera esprimere le più sentite condoglianze ai suoi cari, a nome di tutta la famiglia calcistica croata, che ha perso 'l'allenatore di tutti gli allenatori'"