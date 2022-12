La Croazia elimina il Brasile ai calci di rigore e torna in semifinale ai Mondiali: esplode la festa in campo, ma anche per le strade di Zagabria, la capitale croata. Per contro ci sono le lacrime dei giocatori brasiliani, che si vedono sfuggire un'altra occasione di poter vincere la Coppa del Mondo

BRASILE-CROAZIA: CRONACA - PAGELLE