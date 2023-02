Goal Deejay, alle 19 su Sky. Ospite Willie Peyote

Un altro appuntamento da non perdere con Goal Deejay. L’ospite di Melissa Satta sarà Willie Peyote, cantautore torinese e grandissimo tifoso del Torino. Numerosi singoli scritti, 5 album pubblicati in carriera e una partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “MAI DIRE MAI (LA LOCURA)”, con cui ha vinto il premio della Critica “MIA MARTINI” e il disco di platino. Il suo forte legame con la città di Torino, lo ha portato a scrivere prima un brano sull’ex capitano granata Kamil Glik dal titolo “GLIK”, e poi alla pubblicazione del suo primo libro “DOV’E’ WILLIE?” in cui racconta del suo amore viscerale con il capoluogo piemontese. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football, alle 19.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.