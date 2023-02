Fifa the Best 2022: la premiazione dei vincitori LIVE

Stasera a Parigi saranno svelati tutti i vincitori del 'The Best FIFA Football Awards 2022'. Tra i candidati anche Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid campione d'Europa e del mondo, unico italiano in gara. Benzema, Messi e Mbappé si sfideranno per il titolo di calciatore dell'anno. La premiazione live dalle 21