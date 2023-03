Fabio Capello ha ricordato il suo storico vice, Italo Galbiati, nel giorno della sua scomparsa all'età di 85 anni: "Era un uomo che capiva di calcio e i giocatori lo amavano per quello che faceva per loro: li allenava per migliorarli, dava sempre un consiglio positivo - le sue parole commosse negli studi Sky -. E’ stata la mia fortuna, era l’uomo in più. Oggi perdo un fratello"