Lukaku scatenato: tripletta a casa di Ibra

Serata da sogno per Romelu Lukaku, che trascina il Belgio nel primo match di qualificazioni agli Europei 2024 sul campo della Svezia e segna una tripletta a casa del rivale Zlatan Ibrahimovic. Esultanza polemica dopo il primo gol per "Big Rom", che ha portato il dito alla bocca come per dire: "Ora zitti tutti", dopo le critiche degli ultimi mesi. L'attaccante dell'Inter raggiunge quota 71 gol con il Belgio, il migliore all time, Ibra diventa il più anziano a giocare nelle qualificazioni europee

L'occasione era di quelle ghiottissime e Romelu Lukaku non se l'è fatta sfuggire. "Big Rom" è tornato, e lo ha fatto proprio in Svezia-Belgio , a casa del rivale Zlatan Ibrahimovic . Gli attaccanti di Inter e Milan non si incontravano dal derby di Coppa Italia del 2021 terminato con il celebre testa a testa tra i due, adesso il duello è stato vinto del nerazzurro, anche se per il rossonero ci sono stati solo gli scampoli finali di gara. Con la maglia dei 'Red Devils' Lukaku non segnava dalla semifinale di Nations League contro la Francia nell' ottobre 2021 e negli ultimi Mondiali, complice anche una scarsa condizione fisica, era stato oggetto di parecchie critiche per le prestazioni opache e i diversi gol sbagliati. Adesso, però, si è rifatto con una straordinaria tripletta , che ha consentito a Domenico Tedesco di vincere la prima partita ufficiale da Ct del Belgio.

L'esultanza di Lukaku: "Zitti tutti"

L'avvio di gara non è dei migliori per Lukaku, che inizialmente fatica a trovare spazi nella difesa sempre chiusa della Svezia e fallisce due possibili occasioni nei primi minuti. Poi chance anche per i padroni di casa con Kulusevski: provvidenziale l'intervento di di Faes a Courtois battuto. Al 35' inizia lo show di "Big Rom": cross di Lukebakio dalla destra, movimento perfetto dell'attaccante dell'Inter e colpo di testa imprendibile sul palo lungo. Belgio in vantaggio ed esultanza inequivocabile di Lukaku, che si porta il dito sulla bocca come per dire: "Adesso zitti tutti". Un messaggio chiaro, dopo le tante critiche piovute negli ultimi mesi.

Ibra il più anziano di sempre nelle qualificazioni europee

Ospiti in vantaggio all'intervallo e Lukaku scatenato anche a inizio ripresa: al 49' corner corto di De Bruyne, ancora Lukebakio dalla destra e questa volta cross basso, sul quale il numero 10 si fa trovare pronto con un tocco da rapace d'area di rigore. Pallone in rete dopo una deviazione finale e ininfluente di Ekdal e punteggio sul 2-0. Forsberg sbaglia il gol del possibile 1-2, Carrasco sfiora il tris, poi arriva il momento di Ibrahimovic, che al 73' torna a vestire la maglia della Svezia prendendo il posto di Isak e diventando il giocatore più anziano in campo in un match di qualificazione agli Europei. Nel poco tempo a disposizione, però, Zlatan non riesce ad incidere, mentre Lukaku completa la sua serata d'oro: all'83' il nuovo entrato Bakayoko semina il panico sulla destra, mette il pallone in mezzo e "Big Rom" non può sbagliare il più semplice dei tap-in. Tripletta personale, 3-0 finale e gol numero 71 con la maglia del Belgio per Lukaku, il miglior marcatore della storia della sua Nazionale. E per questo possono sorridere anche i tifosi dell'Inter.