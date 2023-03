Nel venerdì delle qualificazioni a Euro 2024, grande attesa per alcune sfide di cartello. A Parigi si sfidano Francia e Olanda (diretta su Sky Sport Calcio) mentre la Svezia di Ibrahimovic (in panchina) affronta il Belgio di Lukaku. In campo anche Vlahovic con la Serbia che affronta la Lituania. In programma anche Gibilterra-Grecia, Repubblica Ceca-Polonia, Moldova Far Oer e Austria-Azerbaijan. Diretta Gol su Sky Sport Football alle 20.45