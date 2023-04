Fare gol per un portiere è già qualcosa di incredibile, ma segnare in rovesciata è veramente un sogno. Lo ha realizzato Sandro Aruvaino , giovane numero uno dell' UOW'02 , club che milita nella Quarta Divisione olandese , ovvero il settimo livello del calcio dilettantistico dei Paesi Bassi. Nel corso della partita contro il RKVV Vaesrade, Aruvaino ha regalato il 2-2 finale ai suoi con una spettacolare acrobazia al 98' e le immagini hanno presto fatto il giro del web.

Acrobazia perfetta: la magia di Aruvaino

A tempo praticamente scaduto e con la sua squadra sotto 2-1, il portiere ha deciso di andare nell'area avversaria e provare il tutto per tutto nell'ultima occasione del match, un calcio di punizione dalla trequarti. Il pallone è arrivato in area e si è impennato dopo un colpo di testa di un giocatore dell'UOW'02, così Aruvaino si è lanciato nella giocata: coordinazione perfetta, sfera colpita perfettamente con il destro in rovesciata e portiere avversario battuto. A quel punto è iniziata la festa, con i compagni che hanno sommerso l'eroe di giornata il quale a sua volta si è lasciato andare con un'esultanza sfrenata. "Sono andato in attacco - ha detto il portiere goleador a fine partita -, il pallone è arrivato perfettamente ed è stato fantastico". Chissà se ci riproverà.