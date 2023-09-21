Classe 1995, figlio dell'ex Ct dell'Olanda, Ronald Koeman Jr. è il portiere del Telstar e ha segnato una clamorosa doppietta nel 2-2 contro il Cambuur in Eredivisie. Era diventato rigorista nell'ultima giornata dello scorso campionato, ma ora è uno specialista: tre su tre dopo i due gol segnati al collega Jansen. Non mancano i precedenti dei numeri uno goleador in Serie A e nel mondo: li ricordavate? E in coda ecco la top 10 assoluta dei portieri che hanno segnato di più

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