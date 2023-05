Dopo gli esami clinici, il centrocampista dell'Inter ha riportato una distrazione muscolare alla coscia sinistra: condizioni da rivalutare, con l'obiettivo di recuperarlo in tempo per la finale di Champions

Obiettivo finale di Champions



L'armeno si era infortunato nel finale del primo tempo del derby di ritorno contro il Milan: in un primo momento aveva provato a stringere i denti, cercando di arrivare fino all'intervallo (anche per permettere a Inzaghi di non utilizzare uno slot per i cambi), ma al primo pallone toccato una volta rientrato in campo aveva dovuto dare forfait.

Le partite che salterà

Mkhitaryan salterà sicuramente le prossime partite di campionato e la finale di Coppa Italia, con l'obiettivo di averlo a disposizione per la finale di Champions League, il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City: molto dipende dall'evoluzione nei prossimi giorni quando, come spiega anche il club nel comunicato ufficiale, le condizioni del giocatore verranno rivalutate.