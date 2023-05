Operazione riuscita per Bennacer al ginocchio: sei mesi i tempi di recupero stimati. Nuovo infortunio per Pogba ma Allegri contro l'Empoli non avrà nemmeno Cuadrado e Danilo. Sarri non recupera Cataldi. Gasperini rischia di averne fuori 9! Torino in ansia per Sanabria. Zaffaroni conta su (almeno) tre recuperi importanti. In tutto sono 6 gli squalificati e poi ci sono le partenze per il Mondiale under 20. Ecco quindi tutti gli indisponibili squadra per squadra