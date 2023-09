Morte Napolitano, Coni chiede minuto di silenzio

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria del Presidente Giorgio Napolitano

Arriva l'omaggio del mondo dello sport tutto per Giorgio Napolitano. L'ex Presidente della Repubblica era ricoverato da tempo in condizioni critiche nella clinica romana Salvator Mundi al Gianicolo ed è deceduto all'età di 98 anni. E' stato il primo presidente in carica ad essere rieletto al Quirinale e nel periodo del suo mandato l'Italia di Marcello Lippi ha conquistato il titolo di campione del mondo. "Oggi piangiamo la scomparsa di un grande amico dello sport. Giorgio Napolitano è stato un nostro punto di riferimento che non ha mai smesso di farci sentire la sua vicinanza e la sua attenzione durante gli anni in cui è stato al Quirinale". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ricorda così Napolitano "Lo ricordo in particolare alla cerimonia del Centenario del Coni e quando ho avuto l'onore di consegnargli al Salone d'Onore il Collare d'Oro al merito sportivo. Momenti indimenticabili di gioia che ricorderemo per sempre. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla moglie Clio, e ai figli Giovanni e Giulio, a nome dello sport italiano e mio personale, i più sinceri e profondi sentimenti di condoglianze". Il Coni ha disposto un minuto di raccoglimento per tutti gli eventi sportivi di questo fine settimana