Shevchenko è nuovo consigliere di Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky ha nominato l'ex calciatore e allenatore Andri Shevchenko suo consigliere indipendente. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale comparso nella serata di ieri sul sito della presidenza ucraina. Shevchenko nella sua carriera ha giocato nella Dynamo Kiev, nel Chelsea e nel Milan. Dal 2016 al 2021 è stato l'allenatore della nazionale ucraina. L'ex calciatore ha il titolo di Eroe dell'Ucraina. Inoltre, è il vincitore del Pallone d'Oro, come miglior attaccante della Uefa nel 2006.

"Il mio ruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina": le parole di Shevchenko prima di scendere sul green di golf per l'All Star Match che precede la Ryder Cup.