Le prossime ore saranno importanti per capire quali attaccanti avrà a disposizione Ranieri per Napoli-Roma (match in diretta su Sky e in streaming su NOW domenica 24 novembre alle 18). Dovbyk è entrato al 76’ di Albania-Ucraina, sembra che il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori stia rientrando, dovrebbe essere a disposizione. Dybala ha svolto un lavoro differenziato, nei prossimi giorni tornerà in gruppo: se dovesse lavorare con continuità, potrebbe giocare al Maradona

Le prossime ore saranno importanti per capire quali attaccanti avrà a disposizione Ranieri per Napoli-Roma (match in diretta su Sky e in streaming su NOW domenica 24 novembre alle 18). Dovbyk è entrato al 76’ di Albania-Ucraina, sembra che il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori stia rientrando, pertanto dovrebbe essere a disposizione contro la squadra di Antonio Conte. Dybala invece ha svolto lavoro differenziato, nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo: se dovesse allenarsi con continuità, potrebbe giocare al Maradona. Ma comunque si regista un piccolo stop nel piano di recupero dell'argentino. Qualche problema in più per quanto riguarda la difesa giallorossa. Hummels ed Hermoso non hanno lavorato in gruppo: il tedesco ha la febbre, lo spagnolo ha un problema muscolare