Ghisolfi: "Ranieri è l'uomo giusto per rialzarci"

Le parole del direttore sportivo giallorosso al Social Football Summit: "Ranieri è la persona giusta per migliorare i risultati nel breve termine. Non siamo felici del periodo, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e andare avanti credendo nel progetto. Mercato? Abbiamo cambiato strategia, preferiamo investire nel lungo termine"

"Per me e per il club è un'opportunità fantastica avere Ranieri con noi. Lui è un gentiluomo, un uomo diverso da quelli a cui siamo abituati, porterà la sua calma e la sua esperienza. Crediamo sia la persona giusta per migliorare i risultati nel breve termine. Vogliamo ancora lavorare sul futuro e costruire con lui perché il club ha bisogno di uno così, è sicuramente la persona giusta in questo momento e prenderemo con lui le decisioni. E' stata la scelta giusta per il club". Così Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, durante il Social Football Summit, parla della scelta di affidare la squadra a Claudio Ranieri dopo l'esonero di Juric.

"I tifosi meritano di più" Il ds giallorosso, poi, sottolinea come quello vissuta dalla Roma non sia "un periodo facile, ma è importante continuare e andare avanti perché i tifosi meritano di più. Non siamo felici del periodo, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e andare avanti credendo nel progetto. Possiamo vedere quello che è successo al Napoli, che adesso sta lottando per lo scudetto, ci siamo resi conto che il proprietario vuole trovare una soluzione e mantiene la calma, è saldo nel progetto e questo ci dà la fiducia necessaria", prosegue.

"Il settore giovanile fa parte del progetto" Sul settore giovanile e sul discorso seconde squadre, Ghisolfi ha affermato: "Il settore giovanile fa parte di questo progetto importante della Roma. Gioca un fatto centrale del nostro progetto. Vogliamo continuare a costruire un qualcosa che performerà ancora bene, come ha già fatto. È importante anche capire dove poter creare una squadra molto importante. Abbiamo vari progetti che non posso rivelare. Stiamo prendendo anche in considerazione quello che si sta facendo anche in altre società in Italia per poter unire la prima squadra al settore giovanile".