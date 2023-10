"Ricevere il Pallone d'Oro è stato uno dei momenti più belli"

Grazie alle vittorie in rossonero, Shevchenko nel 2004 è stato premiato con il Pallone d'Oro, premio riservato al miglior giocatore del mondo. "Quando me lo hanno dato, è stato uno dei giorni più belli della mia carriera calcistica, era un sogno che avevo da bambino", ha detto l'ucraino dal palco del Festival dello Sport di Trento. Un sogno partito da quando "andavo a tifare allo stadio per la Dinamo Kiev con la mia famiglia prima e i miei amici poi. Ero ispirato da due miei idoli che lo avevano vinto, Blochin e Belanov". Shevchenko ripercorre i successi di quegli anni: "Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato l'anno buono ed è stato nel 2004 con la vittoria del campionato e grandi partite in Champions. Anche in Nazionale stavo facendo bene e ci siamo qualificati ai Mondiali per la prima volta nel 2006". E a proposito del suo Paese, l'ex attaccante non riesce a reggere l'emozione nel ricordare la guerra ancora in corso tra Russia e Ucraina: "Sappiamo che è difficile per il mondo dare supporto. Noi non molliamo, però abbiamo bisogno di voi. Senza il mondo occidentale non esiste Ucraina”.