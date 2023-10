L'attaccante statunitense del Milan, con un gol bellissimo sotto l'incrocio, ha aperto le marcature nella sfida contro la Germania. Poi la nazionale di Nagelsmann (al debutto) ha ribaltato il punteggio, vincendo 3-1 l'amichevole grazie alle reti di Gundogan, Fullkrug e Musiala. Non solo Pulisic tra i protagonisti in maglia Usa

Da oltreoceano arrivano indicazioni interessanti anche per la Serie A, a una settimana dalla ripresa del campionato e dal big match che ci attende tra Milan e Juventus. A far contenti i rossoneri, infatti, è il gol realizzato da Christian Pulisic - ancora lui, dopo la rete da 3 punti di Marassi - che ha aperto la sfida tra gli Stati Uniti e la Germania, giocata in Connecticut. Dopo il palo colpito in avvio dal piazzato di un altro ex protagonista della Serie A, Gosens, Pulisic ha sbloccato la situazione poco prima della mezz'ora con un super gol: partito defilato sulla sinistra, si è accentrato dopo un breve scambio con Balogun (obiettivo dell'Inter in estate, poi finito al Monaco) e dal limite ha fatto partire un destro meraviglioso sotto l'incrocio che ha regalato il vantaggio agli Stati Uniti.