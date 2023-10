L'attaccante 20enne svedese, di proprietà del Milan, non si presenta agli allenamenti del Norrköping da due settimane. Preoccupato il ds del club: "Non riesco a contattarlo, spero stia bene". Roback aveva esordito in prima squadra con la maglia rossonera il 13 gennaio 2022, in Coppa Italia contro il Genoa

Emil Roback, attaccante 20enne svedese di proprietà del Milan, da oltre due settimane non si sta presentando più agli allenamenti del Norrköping (squadre nella quale gioca in prestito). Il direttore sportivo del club Tony Martinsson racconta di aver provato ad avere notizie del giocatore per due settimane: "Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare una soluzione che vada bene per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni".



Roback aveva rilasciato un’intervista al 'Norrköpings Tidningar' in agosto nella quale aveva ammesso che l'esperienza in prestito non fosse così soddisfacente: "Non è andata come previsto, se posso dirlo. Poi dipende anche dall’allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo".

L'attaccante svedese era diventato un giocatore del Milan nell'agosto 2020, arrivando in Italia con molte aspettative per il suo talento. Era stato acquistato dall'Hammarby - club di cui è proprietario anche Ibrahimovic - per un milione e duecentomila euro. Aveva debuttato in prima squadra il 13 gennaio 2022, giocando i minuti finali degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Il giocatore, il cui contratto scade nel 2025, ha poi avuto un'esperienza in Danimarca nel Nordsjælland (giocando solo nelle giovanili), prima del passaggio al Norrköping nel marzo di quest'anno. Un prestito che terminerà il prossimo mese, ma ora la priorità è avere notizie del ragazzo.