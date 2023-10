Undici gol in 718 minuti, la media di uno ogni 65,36 minuti: è lo straordinario rendimento in campionato di Lautaro Martinez, secondo in Europa per media gol tra i calciatori che hanno giocato almeno 300 minuti nei top 5 campionati. Ecco la classifica: in top 20 ci sono altri due bomber della Serie A

