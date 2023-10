Le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida con gli austriaci: "Il Salisburgo è un'ottima squadra, servirà massima attenzione. Se giocherà Frattesi? Devo ancora valutare. Ottimo inserimento di Thuram". Inter-Salisburgo, martedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Massima attenzione. È la parola d'ordine di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Salisburgo in Champions League. Un match già importante per l' Inter , chiamata a dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Torino che ha riconsegnato la vetta della Serie A. "Il Salisburgo è un'ottima squadra, l'attenzione deve essere alta" ha spiegato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport.

Come sta questa Inter?

"Siamo ripartiti bene dopo la sosta con la partita di sabato a Torino. Adesso c'è un tour di partite impegnative a partire da domani sera. Il Salisburgo è un'ottima squadra che da tanti anni gioca in Champions League".

Quali sono le insidie maggiori del Salisburgo? Cosa dirà ai giocatori?

"L'attenzione in Champions League deve essere altissima. Giochiamo una squadra che ha vinto all'esordio a Benfica. Il girone è molto equilibrato, l'attenzione deve essere alta".

Nella formazione che schiererà, penserà anche alla Roma?

"Farò le scelte per la partita di domani. Le rotazioni devono essere un grande aiuto per me e tutti quanti perché abbiamo tanti nazionali che nel periodo di sosta hanno viaggiato molto e fatto partite impegnative".

Giocherà Frattesi?

"Davide è importante per noi, devo ancora valutare. Vedremo nell'allenamento di oggi e la rifinitura di domattina. Nell'ultimo periodo aveva avuto un rallentamento per infortunio, è tornato per l'ultima prima della pausa e ha giocato contro l'Inghilterra".

Thuram la sta stupendo?

"Lo seguivamo da tempo, le sue qualità sono fuori discussione e le conoscevamo. L'inserimento in un nuovo campionato poteva creare delle titubanze, ma con l'aiuto dei compagni e il suo impegno ha fugato tutto".

Come gestisce la rabbia di chi viene sostituito?

"Tutti ci tengono a giocare, poi bisogna fare delle scelte quotidiane per il bene dell'Inter. Di volta in volta c'è chi giocherà, chi entrerà e chi uscirà. I ragazzi si stanno abituando molto bene".