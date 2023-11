L'esultanza è stata quella (della linguaccia) di un quasi novello Del Piero, non fosse altro perché la squadra di club è la medesima, la Juventus, e il gol di una qualità simile ma allo stesso tempo di grande potenza. Kenan Yildiz ( cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco) realizza il gol del momentaneo primo vantaggio della Turchi a nell'amichevole contro la Germania segnando la sua prima rete con la nazionale turca alla seconda presenza dopo l'esordio contro la Croazia. Una rete che renderà sicuramente felice Massimiliano Allegri che da tempo parla del valore potenziale di questo ragazzo del 2005 arrivato alla Juve nella stagione 2022-23 e dopo essersi fatto valere nella Next Gen sta pian piano conquistandosi un po' di spazio in prima squadra. La gara, sentita per la forte presenza della comunità turca in Germania, è stata bella e ricca di gol. Vantaggio tedesco dopo soli 5' con Kai Havertz. Pari turco sul finire di primo tempo: al 38' rete di Kadioglu. Al secondo minuto di recupero la rete di Yildiz che ha ribaltato il match. A inizio ripresa pari di Fullkrug e al 70' il rigore di Sarì che ha deciso il match. Per Yildiz 72' in campo.

I numeri di Yildiz in bianconero

Kenan Yildiz è arrivato alla Juventus nella stagione 2022-23 e dopo un periodo trascorso con la squadra Under 19 ha avuto la possibilità di mettersi in mostra nella squadra Next Gen che disputa il campionato di Serie C. Le qualità del talento turco non sono passate inosservate a Massimiliano Allegri che ben presto ha previsto per lui un perocrso di graduale inserimento in prima squadra. Con la Juve Next Gen, Yildiz ha disputato 13 partite realizzando una rete mentre in prima squadra, Allegru lo ha impiegato finora per cinque volte per un totale di 36', destinati ad aumentare se il giocatore manterrà queste premesse