Singolare quanto accaduto durante l’amichevole tra Austria e Germania. Il portiere tedesco sta per rinviare dopo un tiro finito fuori da parte degli avversari ma dalla panchina, da parte del suo Ct, arriva un diktat: "Stai giù e fingi un infortunio". Suggerimento prontamente recepito dall’ex Psg che resta per terra e viene soccorso anche dai medici. In realtà si tratta di una trovata di Nagelsmann che ha così potuto dare suggerimenti tattici ai suoi mentre Trapp veniva "medicato"…

