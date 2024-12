Dove vedere Ajax-Lazio

Sesta giornata di Europa League con la Lazio impegnata stasera contro l'Ajax. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

I numeri di Ajax e Lazio

Questo è il primo incontro in assoluto tra Ajax e Lazio: la squadra capitolina ha vinto gli ultimi due match europei contro squadre olandesi e non è mai arrivata a tre successi di fila contro queste avversarie. L'Ajax non ha mai vinto nelle ultime 12 partite casalinghe contro squadre italiane in tutte le competizioni (6N, 6P), perdendo 6-1 contro il Napoli nell'ottobre 2022 nella più recente di queste sfide.

L'Ajax ha vinto le sue due partite casalinghe di questa Europa League (4-0 vs Besiktas e 5-0 vs Maccabi Tel Aviv); gli olandesi non vincono tre partite casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee con un margine di almeno quattro gol dalla Coppa dei Campioni 1979/80. La Lazio ha vinto quattro delle cinque gare in questa edizione dell’Europa League (1N), solo nel 1997/98 i biancocelesti hanno vinto cinque delle prime sei partite stagionali nelle grandi competizioni europee (in Coppa UEFA in quel caso con Sven-Göran Eriksson allenatore). Dopo lo 0-0 contro il Ludogorets, la Lazio potrebbe pareggiare due partite di fila nelle competizioni europee per la prima volta dall’ottobre 2022 (entrambe contro lo Sturm Graz in quel caso nella fase a gironi dell’Europa League). Solo Lazio (due) e Athletic Bilbao (due) hanno subito meno gol in questa Europa League rispetto all'Ajax (tre); inoltre, queste tre squadre sono tra quelle con più clean sheet: tre a testa, insieme a Steaua Bucarest e Olympiakos.