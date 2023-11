Come riportano i media francesi l'episodio risale a inizio ottobre a Doha. Solo ora il presidente del club ha fatto ritorno in Francia per seguire la sfida di Champions del suo Psg contro il Newcastle. Non tutti conoscono il passato nel tennis professionistico di Al-Khelaifi, al 995° posto della classifica ATP nel 2002

Non solo i giocatori, anche i presidenti si infortunano. Questa volta è toccato a Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg con un passato (non molto noto) da tennista e un presente con la passione del padel. Ma che gli è costata il legamento crociato del ginocchio. Come riportato in Francia da RMC Sport, l'episodio è capitato a Doha a inizio ottobre giocando a padel contro un ex storico del Psg come Marco Verratti, oggi proprio nel campionato qatariota con la maglia dell'Al-Arabi. Dopo un periodo di convalescenza Al-Khelaifi farà allora ritorno in Francia dopo tanto tempo, per seguire un match chiave della Champions dei parigini, quello in casa contro il Newcastle (diretta alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW).