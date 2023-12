Turchia, il campionato riprende il 19 dicembre

La Super Lig , il massimo campionato di calcio turco, riprenderà martedì prossimo, 19 dicembre . Tutte le partite erano state sospese dopo la brutale aggressione subìta dall'arbitro Halil Umut Meler in Ankaragucu-Rizespor. Ad annunciarlo, il presidente della federcalcio turca, Mehmet Büyükeksi. Intanto oggi, mercoledì 13 dicembre, l'arbitro è stato dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato e dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico che lo costringerà a un periodo di riposo.

Cosa è successo

Al termine del match di Super Lig tra l'Ankaragucu e il Caykur Rizespor, il presidente del club di Ankara, Faruk Koca, ha aggredito violentemente l'arbitro della gara, Halil Umut Meler, colpendolo con un pugno al volto. Durante lo svolgimento del match, l'Ankaragucu, inizialmente in vantaggio di una lunghezza, è rimasto in dieci per quasi tutto il secondo tempo (Sowe è stato espulso al 50') e ha subìto il gol del pareggio nei minuti di recupero, al 97'. La rete subita nel finale ha mandato su tutte le furie il presidente della squadra di casa, che al termine della partita è sceso in campo e ha colpito il direttore di gara con un violento pugno al volto, causando la caduta di Meler, che, una volta a terra, è stato colpito anche da diversi calci. L'arbitro è stato poi portato del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Ankara, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. Faruk Koca, invece, si è scusato in un lungo comunicato e ha rassegnato le dimissioni da presidente de club di Ankara.