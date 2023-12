Dopo lo stop momentaneo di tutti i campionati voluto dalla Federazione per via dell'aggressione all'arbitro Umut Meler da parte del presidente dell'Ankaragucu, ancora un episodio scuote il calcio turco: durante il match di terza serie fra Bursaspor e Diyarbakirspor si è scatenata una violenta rissa prima in campo, poi tra i tifosi

Scontri anche sugli spalti

Nel frattempo ci sono stati incidenti anche sugli spalti, con gli agenti e le forze dell'ordine impegnati a sedare sia la violenza in campo sia quella sulle gradinate. Una volta ripristinata la calma, l'arbitro ha estratto tre cartellini rossi ai giocatori del Diyarbakirspor e due alla squadra di casa. La Federcalcio turca per ora non ha fatto commenti, né preso provvedimenti, ma non è la prima volta che il Bursaspor e i suoi tifosi sono coinvolti in incidenti etnico-calcistici, anzi ci sono stati spesso scontri con i supporter delle squadre delle regioni curde della Turchia. E non è un caso che il Bursaspor abbia giocato, all'inizio di quest'anno, sette partite a porte chiuse come pena inflitta dopo i violenti scontri in occasione del match contro l'Amed SK di Diyarbakir durante il quale i tifosi dello stesso Bursasport hanno scandito slogan anti-curdi.