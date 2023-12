Ancora caos in Turchia. Neanche il tempo di ricominciare la stagione e arriva un altro episodio clamoroso destinato a far discutere. Una settimana fa, infatti, il campionato era stato sospeso dopo il pugno e l'aggressione da parte del patron dell'Ankaragucu ai danni dell'arbitro. Oggi il torneo è ricominciato: tutto è filato liscio nei primi incontri tra Basaksehir e Sivasspor (con la vittoria dei padroni di casa) e tra Gaziantepsor e Adana Demispor (finita 2-2), mentre è stata sospesa definitivamente la sfida tra Istanbulspor e Trabzonspor , con gli ospiti momentaneamente avanti 2-1.

Il presidente chiede ai giocatori di lasciare il campo

L'interruzione è arrivata dopo 79 minuti a causa della decisione presa da Faik Sarialioglu, presidente dell'Istanbulspor. È stato lui in prima persona a chiedere ai suoi giocatori di abbandonare la partita in corso e lasciare il terreno di gioco per protesta dopo la decisione arbitrale di non assegnare un calcio di rigore contro il Trabzonspor. L'arbitro è rimasto impassibile, assistendo quasi attonito alla scena. Un altro momento che segnerà questa difficile stagione nella Super Lig turca.