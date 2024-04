"Purtroppo è evidente che a volte si aspetta la caduta dell'Atalanta per esprimere giudizi molto critici" . Gian Piero Gasperini si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nella conferenza stampa che precede la partita con l'Empoli. L'allenatore nerazzurro ha parlato delle opinioni espresse sulla squadra, a suo parere troppo dure: " Quando l'Atalanta non fa risultato c'è una critica molto pesante . Per fortuna non sono state tante le partite, ma siamo in buona compagnia, tutte le squadre possono recriminare punti persi".

"Dobbiamo vincere per avvicinarci a chi è davanti"

Gasperini non vuole cali di tensione, ma è consapevole dell'importanza della partita con l'Empoli per rimanere in lotta per la qualificazione in Champions League: "Abbiamo la scottatura col Verona in casa, vincevamo 2-0 poi è arrivato un pareggio. Sono stati due punti lasciati così per strada, abbiamo bisogno di vincere questa gara per staccare quelli dietro e avvicinarci il più possibile a quelle davanti. Per l'Empoli sarà una partita importantissima per motivi diversi dai nostri, ma questi testacoda hanno sempre dato problemi a tutti".