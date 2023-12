Finisce senza reti il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Ma in campo non sono mancate tensioni, con falli, 7 ammoniti e proteste. E anche un accenno di lite tra i due ex centravanti dell'Inter Dzeko e Icardi, che per la prima volta si affrontavano nella Super Lig turca. Nel primo tempo, l’attaccante bosniaco del Fenerbahce stava protestando con l’arbitro. All’arrivo di Icardi, Dzeko ha iniziato a discuterci: poi lo ha spinto via con la mano. I due si sono affrontati verbalmente ma senza contatto fisico